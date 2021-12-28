Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

Погодний апокаліпсис: у Запоріжжі не зміг приземлитися літак із Єгипту

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через погану погоду літак, який виконував рейс "Стамбул-Запоріжжя", також не зміг приземлитися в аеропорту
Літак не приземлився у Запоріжжі
Літак не приземлився у Запоріжжі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі не зміг приземлитися літак із Єгипту. Лайнер полетів в аеропорт Харкова.

Про це пише Inform.zp.

Реклама

"Рейс "Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя" мав прибути до Запоріжжя о 12:00. Але погодні умови у місті завадили цьому. Літак відлетів до Харкова і вже приземлився там", – пише видання.

У повідомленні зазначили, що через погану погоду літак, який виконував рейс "Стамбул-Запоріжжя", також не зміг приземлитися в аеропорту.

Що кажуть в аеропорту

У Міжнародному аеропорту Запоріжжя журналістам розповіли, що через ускладнені погодні умови можливе перенесення часу вильоту та прибуття рейсів.

Реклама

Через негоду в Україні затримуються потяги

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі потяги, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу України та назад.

На 47 хвилин затримується потяг №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на 2 години – потяг №81 Харків – Новоолексіївка.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Наші автори
Ігор Сєров Киянин намагався вивезти понад 800 набоїв із зони ООС (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Юлія Ляхова В Україні перед Новим роком подешевшало зерно: скільки коштує пшениця Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Анна Ткаченко Квартира під Києвом, величезні паї та мамина іномарка — що знайшли у декларації "слуги" Галушки Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Спортивний таблоїд
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Ринок праці
Гід з пошуку роботи: швидко та ефективно
Отримати картки з порадами
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Комаровський в темі
Чи можна вживати алкоголь на морозі?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Опитування "Рейтинг", 16-18 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Як змінився настрій українців?
Коронавірус за місяць

227 213

захворіло за місяць в Україні

-58%

Вакцинація
Станом на 27 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
13 447 292
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 605 033
Всього введених доз 28 052 325
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Рейтинг
Найкращі подкасти 2021 року за версією Apple
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Що по 💸 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто рахуватиме гроші
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Що по ❤️‍🔥 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Pantone по-українськи
Наші у темі
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти