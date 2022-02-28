У Бердянську місцеві заспівали гімн України перед технікою окупантів (відео)

Люди вийшли на центральну вулицю та співають гімн

Сміливі жителі Бердянська заспівали біля російського БТР / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бердянську (Запорізька область) люди на площі співають гімн України прямо перед військовою технікою окупантів.

Відео опублікував політик Олексій Гончаренко у Telegram.

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Декілька десятків місцевих жителів вийшли на площу.

У ролику видно, що військова техніка стоїть просто біля людей.

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Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Тим часом жителі столиці після "комендантської неділі" вийшли надвір вже з самого ранку – біля супермаркетів вишикувалися величезні черги. У КМДА розповіли, як працюватимуть магазини.