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Світ на порозі наймасштабнішої катастрофи — Міненергетики про обстріли Запорізької АЕС

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 04:28
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Російські окупанти можуть наробити біди, через що постраждає весь світ
Ворог може підірвати АЕС/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ворог може підірвати АЕС/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Енергоатом".

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"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", — сказав Галущенко.

Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні людські жертви та трагедії.

"Сьогодні він хоче знищити весь світ. З танків, градів та іншої важкої артилерії упритул розстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій. Триває бій уже на майданчику станції, розповсюджується пожежа. Це війна на знищення, знищення людства та нашої планети. Ядерна та радіаційна безпека ворога не турбує. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі. Вже кілька днів ми намагаємось донести цю тезу до МАГАТЕ. Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорсткі рішення стосовно агресора. Але їх поки немає. Тож ми вимагаємо не лише фахової оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн-володарів ядерної зброї", — йдеться в повідомленні.

Що кажуть в пресслужбі АЕС?

Прессекретар Запорізької АЕС Андрій Туз прокоментував ситуацію.

"Розбомбили все, що можна, у тому числі й блоки та все інше. Наразі інформацію уточнюють, складно все сказати. До станції виїхала біла машина, представники російських військових. Блимає фарами. Зараз визначається, чи виходитимуть до них на переговори, чи як далі діяти", — сказав Андрій Туз.

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