В Україні ще одна область може вийти з "червоної" зони

Станом на 8 грудня у Запорізькій області покращилися показники захворюваності на коронавірус. Так, регіон невдовзі може перейти у "жовту" карантинну зону.
Про це повідомив перший заступник голови ОДА Володимир Шустов.
Запорізька область може вийти з "червоної" зони
На сьогоднішній день у регіоні продовжує лікуватися 18 880 пацієнтів. Порівняно з даними минулого місяця, кількість хворих зменшується, ситуація потроху стабілізується і такими темпами область скоро має вийти з "червоної" зони.
"Слід пам'ятати, незважаючи на те, що в Україні загалом і в нашій області, зокрема, вже три тижні поспіль знижується кількість нових захворювань, госпіталізацій та смертей унаслідок ковіду, небезпека нікуди не відступила", – зазначив чиновник.
Статистика коронавірусу в Україні
Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 998 осіб;
- летальних випадків – 450;
- одужало – 26 804 особи.
"Червона зона" зменшилась
З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:
- Донецької,
- Дніпропетровської,
- Івано-Франківської,
- Луганської,
- Львівської,
- Одеської,
- Рівненської,
- Херсонської областей,
- міста Києва.
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