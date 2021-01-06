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У Запоріжжі стріляли в охоронця магазину (відео)

6 січня, 13:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Охоронець намагався затримати зловмисника

У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який у супермаркеті скоїв крадіжку і стріляв з пістолета в охоронця.

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Як розповіли в пресслужбі обласної патрульної поліції, 5 січня близько 20:00 копи отримали повідомлення про те, що у дворі проспекту Металургів невідомий чоловік намагається втекти від охоронця супермаркету і стріляє з пістолета.

Прибулі інспектори з'ясували, що охоронець магазину помітив крадіжку і намагався затримати злодія. Зловмисник спробував втекти і вистрілив в охоронця.

Поліцейські затримали 31-річного чоловіка в громадському транспорті. Під час огляду у зловмисника були виявлені пістолет, ніж і вкрадені речі.

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Відео: facebook.com/zaporizhiapolice

Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист відстрілювався від пасажира, який намагався потрапити в салон.

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Також нагадаємо, в Сумах на вулиці Харківській сталася стрілянина, поліція затримала зловмисника. Біля одного з кафе посварилися двоє перехожих і влаштували бійку. Один з них, 35-річний чоловік, вистрілив з травматичного пістолета.

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