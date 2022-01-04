У Запорізькій області чоловік підірвав гранату у багатоповерхівці. У нього знайшли цілу схованку зброї

У Запорізькій області чоловікові відірвало руку через вибух гранати. Вона вибухнула прямо у квартирі, де постраждалий проживав із дружиною. Поліцейські почали проводити розслідування.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Що трапилося
Чоловік у квартирі самостійно розбирав запал гранати "Ф-1". Через це стався вибух. У будинку постраждав лише 51-річний чоловік.
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У постраждалого були інші боєприпаси. З місця події поліцейські вилучили:
- уламки корпусу гранати "Ф-1";
- більше 170 бойових патронів різних калібрів;
- 1 гранату РГД із запалом часів Другої світової війни;
- 1 гранату РГД без запалу часів Другої світової війни;
- 1 барабан з патронами калібру 7,62 мм;
- 3 штик-ножі,
- гвинтівку Мосіна.
Власник арсеналу пояснив, що боєприпаси він збирав упродовж тривалого часу. Чоловік відкопував їх у полі та зберігав удома.
В якому стані постраждалий
До реанімаційного відділення чоловіка доставили із вибуховими травмами:
- осколковими пораненнями кінцівок;
- ранами тулуба;
- травматичною ампутацією кисті руки.
Що кажуть у поліції
За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.
У межах досудового розслідування провадяться подальші слідчі дії.
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