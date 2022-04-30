Епідемія самогубств 2.0. Віце-президент "Газпромбанку", що втік, пророкує смерті військових у РФ

Репутація РФ сформована протягом десятків років так, що людське життя для неї взагалі нічого не варте

Смерті у Росії викликають багато незручних питань / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіянин Ігор Волобуєв, який поїхав із РФ до Києва, вважає, що до вбивств путінських топ-менеджерів скоро додадуться і російські військові. Про це він сказав у інтерв'ю "Сьогодні".

За його словами, такі історії можуть виникнути серед військових. Вони можуть почати стрілятися. Провали, які припускає російська армія – вони можуть також призвести до таких наслідків. На питання про те, чи вірить він у самогубство Аваєва, Волобуєв відповів:

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"Погодьтеся, що репутація у Росії та російських спецслужб така, що їм убити людину – взагалі не проблема. Репутація Росії сформована протягом десятків років так, що людське життя для неї взагалі нічого не варте. Ми ж бачимо, як Росія посилає на забій своїх. Якщо людина перебуває в Росії і становить небезпеку, це я про Владислава Аваєва (топ-менеджер Газпромбанку, знайдений мертвим разом зі своєю дружиною та донькою – Авт.) це для них взагалі не проблема. Я впевнений, що їх (топ-менеджерів – Авт.) убили", – сказав він.

Зазначимо, що донедавна Волобуєв був віце-президентом ключової фінансової установи Росії – Газпромбанку.

СБУ відреагувала на підготовку "замаху"

У Службі безпеки України заявили, що ознайомилися з "креативом" Російської Федерації, де "героїчно затримали неонацистів", які нібито планували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова "на замовлення СБУ".

У СБУ заявили, що у них немає жодних планів щодо вбивства Соловйова.

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"Володимир Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса, який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України", – йдеться у повідомленні.

Сам же Соловйов заявив, що його майбутнє вбивство нібито замовив президент України Володимир Зеленський через "особисті образи".

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