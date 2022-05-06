Маріуполь можна звільнити! Маломуж озвучив план

Розвідник пояснив, як можна провести операцію та що зробити це треба комплексно

Є можливість звільнити Маріуполь від окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж розповів, що українські розвідники знали про напрямки ударів окупантів, зокрема Маріуполя, до початку повномасштабного вторгнення. Потрібно було накопичити сили, щоб запобігти блокування міста та "Азовсталі". Чи достатньо було зроблено – варто розбиратися після перемоги, поки слід думати, як розблокувати місто. І такий вихід є.

Про це він сказав телеведучій Вікторії Малосвітній в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Думаю, це можливо. Зрозуміло, що проводити такі операції дуже складно, але реально через застосування ССО на Донецькому напрямку".

Розвідник пояснив, що це робиться комплексно: з одного боку відволікають величезні сили РФ, а з іншого вночі можна провести операцію із задіянням декількох тисяч спецназівців та сил спеціальних операцій СБУ, десантників і Головного управління розвідки. Таку операцію Маломуж назвав ризикованою, але вартою ризику.

"Можна було би ризикувати, була така модель. Але, вірогідно, змірявши ризики, такого рішення не було прийнято".

За словами розвідника, в даний момент, коли наші військові заблоковані, провести таку операцію надзвичайно складно, але все ще реально.

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"Ми не можемо розкривати такі плани, але це може готуватись. Ще один потужний формат проведення комплексної військової операції високого класу може бути".

Ще один формат, на думку Маломужа, це діяти через посередників, які мають прямий контакт із Путіним.

"Це не тільки Макрон чи Ердоган, але і представники тих впливових кіл, з якими він має неформальні контакти, можливо, навіть Китаю – на рівні Сі Цзіньпіня".

Має бути коридор не тільки для цивільних, але і військових, яких можна переправити до третіх країн, щоб зберегти життя захисникам в надзвичайно критичній ситуації, підсумував Микола Маломуж.

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