РФ готується офіційно оголосити війну: Веніславський пояснив чому

Нардеп Федір Веніславський прокоментував заяву Пєскова

РФ скоро оголосить мобілізацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог зазнає втрат. Програму мінімум не виконано. Росія готується до загальної мобілізації.

Про це розповів народний депутат України Федір Веніславський телеведучій телеканалу "Україна 24" Катерині Федотенко в ефірі проєкту Freedom.

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Федір Веніславський прокоментував заяву Пєскова про те, що нинішній парад до 9 травня у Москві пройде без залучення іноземних лідерів та окреслив загальну ситуацію в Росії.

Ворог умовно розділив свою агресію на етапи, і другий етап розпочався майже два тижні тому. За цей час Збройні сили Російської Федерації на сході України, володіючи дуже великою концентрацією сил та засобів, не продемонстрували жодних стратегічних і навіть тактичних перемог.

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"Збройні сили України грамотно вибудували свою оборону і вони дуже сильно воюють і дуже сильну шкоду завдають ворогу. Я думаю, що за решту десять днів ситуація точно не зміниться, оскільки тенденція вже очевидна і говорити про якісь перемоги Російської Федерації на Донбасі і навіть про досягнення програми мінімум і вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей не доводиться".

Наші Збройні сили натомість, каже депутат, за будь-якої нагоди завдають контрудари по позиціях окупанта і роблять це майже щодня.

"Я думаю, що ні про які перемоги і ні про які досягнення Російської Федерації говорити не доводиться. А усі ці гучні заяви про перемогу, досягнення, боротьбу з фашизмом в Україні, демілітаризацію України – це риторика, розрахована насамперед на російську публіку, на російське суспільство, яке повинне підтримувати ось цю політику".

Веніславський вважає, що така пропаганда у бік росіян має одну мету – це підготовка до того, що їхні війська в Україні нічого вдіяти не можуть. Тому потрібно готуватися до більш масштабних дій:

"Моя суб'єктивна думка, що Російська Федерація найближчим часом буде змушена оголосити мобілізацію. Для цього їй необхідно перевести формально, юридично із спеціальної воєнної операції в реальну війну".

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