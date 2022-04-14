Трюдо назвав напад Росії на Україну "геноцидом"

Україна звинувачує Росію у скоєнні військових злочинів та геноциді

Джастін Трюдо висловився про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у середу, що "правильно" охарактеризувати атаки Росії в Україні як "геноцид", повторивши звинувачення президента США Джо Байдена.

Про це пише NDTV.

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"Я вважаю абсолютно правильним, що все більше людей говорять і використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", – сказав Трюдо.

Трюдо додав, що Канада була однією з перших країн, які ініціювали у Міжнародному кримінальному суді процес притягнення російського лідера до відповідальності за його військові злочини.

"Ми бачили це прагнення нападати на мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю війни, – сказав він. – Це абсолютно неприйнятно".

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Байден у вівторок звинуватив Путіна у геноциді, виступаючи з промовою про ціни на бензин.

Байден заявив про геноцид

Раніше президент США Джо Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "чинить диктатор геноцид" в іншій країні.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і чи здійснить геноцид за півсвіту", – сказав Байден.

Це вперше, коли він використовує цей термін щодо дій Росії, яка вторглася до України та вбиває її громадян.

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