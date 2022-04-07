Зеленський про обстріл Білгорода: зброю Україна використовує лише для захисту

Президент України додав, що Росія напала на Україну і має припинити створювати фейки

Зеленський прокоментував обстріл Білгорода / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення у обстрілі Білгорода. Він зазначив, що Україна ніколи не використала зброю, щоб атакувати Росію.

Про це заявив президент в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network.

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Він сказав, що зброю Україна використовує лише для захисту.

Крім того, Зеленський додав, що Росія напала на Україну і країна-агресор має припинити робити фейкові новини та скаржитися.

"Ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати РФ або будь-кого іншого. Ми використовуємо зброю, щоб захищатися від того, хто на нас нападає... Вони забувають, що є супутники і можна все побачити", – сказав президент.

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Ситуація у Білгороді

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України" Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, який знищив кілька цистерн із нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Білгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Білгороді стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили у Міноборони.

За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

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