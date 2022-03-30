Скарг немає. Військовополонені Росії задоволені умовами утримання – Денісова

Більшість солдатів здалися в полон самостійно і були налякані

Відношенням українців полонені окупанти задоволені / Фото: Колаж: Сьогодні

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала один із пунктів, де утримуються російські полонені, у Києві.

Про це вона розповіла під час свого перебування у Брюсселі, пише Радіо Свобода.

Реклама

За словами українського омбудсмана, окупантів відправляють у місця несвободи. У відвіданому нею пункті утримання перебували 23 рядових солдати та 10 офіцерів. Усі права, згідно з Женевською конвенцією про військовополонених, дотримуються. Ніхто не зняв з офіцерів форму, на ній, за її словами, так і написано: "Армія Росії".

За її словами, ставленням українців усі задоволені. При цьому Денісова з посиланням на слова російських солдатів заявила, що російські військові командири поводяться з ними значно гірше.

"Вони наводили мені приклади. Говорять, що полковник, командир військової частини прямо на очах у інших солдатів пристрелив пораненого солдата. Усі, хто був поранений – усім зроблено необхідні маніпуляції, операції, всім надають перев'язки, ліки. Усі нагодовані", – заявила Денісова.

Реклама

Більшість солдатів здалися в полон самостійно і були налякані. Вони розповіли, що були на "військових навчаннях", потім опинилися на території України, потрапили в засідку, від вибуху – розосередилися у лісах, а блукаючи, опинилися в українських селах, де й здалися місцевим.

Доля полонених