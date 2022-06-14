Андрющенко розкрив секрет, як окупанти готують Маріуполю холодну смерть

Відновити Маріуполь без участі великих будівельних організацій – неможливо

Окупанти не поспішають відновлювати зруйнований Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо Маріуполь залишиться під російською окупацією, то вже найближчої зими жителів міста очікують серйозні проблеми. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

"Росіяни випустили аналіз щодо ситуації з відновленням Маріуполя. Ніякого відновлення немає, жодного тепла не було. А зима – поруч. Тож – переказуйте близьким у Маріуполі. Треба їхати з міста якнайшвидше. Через Росію до цивілізованих країн і на Батьківщину. У Маріуполі при окупантах нічого не буде", – написав Андрющенко.

Радник мера зазначив, що росіяни повідомляли про початок розбору завалів, відновлення водопроводу та електропостачання, а також про плани відновлення зруйнованого міста із залученням фінансування з Санкт-Петербурга під керівництвом пітерських чиновників та із залученням пітерських же будівельних компаній. Проте, у росіян немає жодних інвестиційних проектів, не погоджено кошториси та джерела фінансування, не проведено тендерів для вибору підрядників.

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"Що ми бачимо в Маріуполі зараз? За наказом працюють підрозділи МНС РФ та "ДНР", бригади волонтерів з Росії, до роботи з розбору завалів залучається місцеве населення. Незважаючи на затверджені плани, на даний момент у Маріуполі масово не заводять будівельні загони та техніку , а масового постачання будматеріалів не видно", – розповів Андрющенко.

Чиновник наголосив, що відновити Маріуполь без участі великих будівельних організацій – неможливо, а до міста поки що такі компанії не зайшли.

"І без договірних відносин з державою не зайдуть. І зважаючи на все, правова база для фінансування відновлення Донбасу в Російській Федерації відсутня. Вірніше, цю правову базу неквапливо форматують, вважаючи, що час є", – зазначив він.

За словами Андрющенка, чиновники Санкт-Петербурга, на яких окупанти покладали надії щодо відновлення Маріуполя, займаються стандартними російськими бюрократичними процесами.

"В наявності є неспішна підготовка влади міста до роботи. При такому підході тільки до кінця року вдасться сформувати необхідну нормативно-правову та організаційну базу і представити на затвердження якийсь "інвестиційний проект" по Маріуполі. Перший квартал 2023 року, ймовірно, пройде в працях і турботах з погодження спрощеної схеми фінансування робіт до затвердження проектно-кошторисної документації на основі проектів-аналогів", – підсумував Андрющенко.

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Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що 19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбирають завали розбомбленого драмтеатру. Два дні поспіль вони вивозили тіла загиблих вантажівками. Тепер фактично неможливо буде встановити реальну кількість жертв бомбардування драмтеатру.

Також ми писали, що в окупованому російською армією Маріуполі є підозри до початку епідемії холери, про що попереджали міжнародні спеціалісти.

Крім того, повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни наймають місцевих на роботу за їжу. Маріупольців хочуть залучити до розбору завалів та поховань загиблих жителів міста.