Арестович – під Києвом ЗСУ показали видатний приклад військової перемоги

У Дмитрівці два наші танки значно потріпали повітряно-десантний батальйон армії Росії

2 квітня головним напрямком ведення військових дій залишалася Київська область, де з північного заходу та північного сходу наші війська вибивали супротивника у бік державного кордону. Тут наші військові демонструють чудеса військової майстерності.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час свого традиційного брифінгу.

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Подвиг у Дмитрівці

"Продовжується 38-ма доба активної фази українсько-російської війни. Протягом доби головні напрямки дій були Київщина, де з північного заходу та північного сходу наші війська вибивали супротивника. Вибивали вдало – звільнили близько 30 населених пунктів. Є героїчні епізоди. Зокрема, село Дмитрівка. Два наші танки викотилися на посилену танкову роту супротивника – повітряно-десантний батальйон супротивника з 10 танками. У результаті два танки знищили 10 танків супротивника та значну кількість БМД супротивника. Це – видатний приклад військової перемоги та професіоналізму", – зазначив Арестович.

За словами радника Офісу президента, українські військові захопили багато техніки, яка справна, але стоїть через відсутність палива. Вона передається на озброєння ЗСУ.

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