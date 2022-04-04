Арестович розповів, коли окупанти почали звіріти в Ірпені та Бучі

Масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами розпочалися за два тижні до їхнього відступу від захоплених населених пунктів Київської області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.
Як зазначив Арестович, відразу після захоплення Бучі та Ірпеня російські військові особливо не звірювали і, судячи зі стану тіл (убитих мирних жителів – Ред.), жахливі злочини були скоєні протягом останніх двох тижнів.
"Спочатку були малі кількості вбивств. Масові – почалися, коли вони зрозуміли, що наступати не будуть, а швидше за все йтимуть", – сказав радник голови Офісу президента.
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За його словами, дізнавшись про швидкий відступ, російські військові почали грабувати, ґвалтувати та вбивати мешканців захоплених міст.
"Ті, хто наступають, зазвичай трофеї не беруть. Ти ж з килимом під пахвою не підеш наступати на Київ. А от відступаючі – можна захопити блендер, пральну машинку, каблучку, сережки тощо. Коли вони зрозуміли, що почнуть відступати і втрачати нічого, вони почали все це виконувати", – зазначив Арестович, додавши, що більша частина злочинів була скоєна у Бучі.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.
Також ми інформували, що за словами глави британської розвідки MI6 Річарда Мура, страти мирних українців були частиною плану Путіна.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.