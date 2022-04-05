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Арестович розповів про три етапи масових убивств мешканців Київщини

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 12:30
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Армія РФ діє за одним і тим самим сценарієм, зазначив радник глави Офісу президента
Олексій Арестович: "Солдатам дали команду "Фас" взагалі без обмежень" Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович: "Солдатам дали команду "Фас" взагалі без обмежень" Фото: колаж "Сьогодні"

Масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами відбувалися згідно з наказом найвищого командування армії РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

За його словами, вбивства мирних жителів Київщини російськими окупантами проходили у три етапи. Перший етап – вуличні бої, коли російські військові зайшли в населені пункти та стріляли по нібито навідниках та людях, які підходили до вікон квартир, побоюючись, що вони могли бути гранатометниками. Другий етап – це системний терор та масові вбивства населення під час утримання захоплених територій.

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"Потім був третій етап, коли вони розуміли, що відходять, їм дали команду "Фас" взагалі без обмежень. Такі звірства можливі у двох ситуаціях: або втрата управління, або свідомий наказ. Втрати управління не було, оскільки вони відходили організовано, отже, був свідомий наказ. Жодних інших варіантів тут не може бути", – резюмував Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за словами голови британської розвідки MI6 Річарда Мура, страти мирних українців були частиною плану Путіна.

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Також ми інформували, що російські загарбники вбивали та катували людей у Київській області з відома командування. За словами Олексія Арестовича, про злочини знали всі військові РФ – від рядового до генерала.

Крім того, стало відомо, що російські окупанти масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали їх та спалювали.

Тим часом у Мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

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