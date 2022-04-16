Арестович: Росія вже програла війну

Радник голови ОП розповів, як Путін став заручником своїх громадян

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі вже зрозуміли, що Росія програла війну проти України, і тепер лише вирішують, як зробити це своїм громадянам. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"На другий день після затоплення крейсера "Москва", тобто на 51-у добу російського вторгнення в Україну ми можемо говорити, що війну Росія програла. Питання зараз в оформленні поразки Путіна", — сказав Арестович.

За його словами, загибель "Москви" зламала суспільний договір у Росії, головний друк путінського режиму.

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"Коли йдеш на російські військові форуми, де пропонують знести Україну ядерним ударом, перемогти НАТО і так далі, наступне питання звучить так: а ти готовий іти мобілізуватися? І всі йдуть у відмову. Причому наші хлопці там працюють під "ватників". Громадська загроза полягає в тому, що Путін "продав" своїм співвітчизникам телевізор. Сидить десь в Омську людина, клацає телевізор, де показують, яка крута російська армія, і все в нього добре, і незабаром він купить машину дружині та поїде до Туреччини на відпочинок. А всі ці перемоги в Центральній Африканській Республіці, на Донбасі, ще десь... Страшне НАТО перемагають красиві хлопці без осіб, бо вони в окулярах і замотані. Знеособлені кіборги, які борються десь за Росію. Диванні патріоти, які підтримують агресивний курс, зробили Путіна заручником цього курсу. Він не може так просто "продати" їм поразку у війні, це головна дилема зараз", — сказав він.

Арестович зазначив, що перемог немає, і пояснити їхню відсутність неможливо. І це є початком поразки та страшного вибору Путіна. Він не зможе вийти та сказати, що потрібно зібратися та спробувати все наново. Тому російське командування вкотре знизило досягнення цілей спецоперації в Україні, що робить після кожного гучного провалу.

"Що залишається Путіну? Завдати тактичного ядерного удару? І що після цього? Я ставлю себе на місце Заходу, що я робитиму? Він піде до Китаю: мовляв, ви хочете, щоб цей маніяк тримав у заручниках увесь світ і вас? І Китай відіграє. Тому тут глухий кут. Ще один варіант оформити поразку, тому що зараз йдеться про це: програти НАТО, а не українцям, тому що це для Росії страшна ганьба.Для цього Путіну необхідна постійна ескалація і прямі зіткнення з НАТО, щоб можна було сказати своєму народу: ви ж не хочете війни з НАТО?", — сказав Арестович.

За словами Арестовича, найімовірніше, що російських обивателів переконуватимуть, що Росія вирішила не змагатися з НАТО, щоб не доводити людство до ядерної війни.

РФ пішла назад у питанні ядерного удару

У Путіна вже не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, попри озвучені раніше загрози. Ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу PBS

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Прессекретар прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю, якщо у війну РФ проти України втрутиться третя країна: "Я так не думаю. Він (Путін) попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб це запобігти та покарати тих, хто спробує".

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