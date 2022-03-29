"Азов" – не нацисти та нафтове ембарго для Кремля

Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

"Азов" ціною неймовірних зусиль утримує Маріуполь, поки Захід продовжує торгувати з Росією / Колаж "Сьогодні"

Кривава війна в Україні розв'язана Росією 24 лютого, залишається головною темою у західних ЗМІ. Журналісти за кордоном уважно стежать за успіхами української армії, аналізують дії ворожих сил та співпереживають тому, що відбувається в Маріуполі.

Міф про нацистів

Американська газета The Financial Times зайнялася вивченням питання, на думку Москви, "нацистських" збройних формувань, якими Кремль прикрив своє вторгнення в Україну. Видання за допомогою вагомих аргументів розвіює цей міф у статті "Не плутайте патріотизм з нацизмом", присвяченій полку "Азов", що захищає Маріуполь.

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Паралельно FT із посиланням на свої джерела повідомила, що Росія начебто відмовилася від усіх своїх ультимативних вимог до Києва. У проєкті обговорюваної угоди між країнами нібито більше немає пунктів про "демілітаризацію", "денацифікацію" та гарантії статусу російської мови. Це, на думку видання, може означати, що Росія згодна відмовитись від більшості своїх вимог. Проте вона наполягає на відмові України від планів вступу до НАТО та від розміщення військових баз третіх країн на своїй території, а також про гарантії, що Київ не намагатиметься створити ядерну зброю.

Ірпінь та переговори

Американське видання The New York Times опублікувало оглядовий матеріал щодо ситуації в Україні. У центрі уваги авторитетної газети – військові успіхи ЗСУ в Ірпені, подробиці побуту киян у столичній підземці та перспективи мирних переговорів із Росією.

"В інтерв'ю незалежним російським ЗМІ – інтерв'ю, яке зазнало цензури в самій Росії – пан Зеленський підтвердив свою готовність погодитися принаймні з деякими вимогами Росії. "Гарантії безпеки та нейтралітету, без'ядерний статус нашої держави – ми готові піти на це", — сказав він. Але незрозуміло, що означатиме нейтральність. Пан Путін наполягає на тому, що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО. І залишається незрозумілим, чи погодиться Путін на вступ України до Європейського Союзу", – пише The New York Times.

ДТЕК закликає до бойкоту Росії

Американський телеканал CNBC цитує слова гендиректора найбільшої енергетичної компанії України ДТЕК Максима Тимченка із закликом до світових компаній зупинити будь-яку співпрацю з російськими енергокомпаніями. Необхідно відмовитися від закупівлі нафти, газу, вугілля та припинити постачання в Росію обладнання та технологій.

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"Кожен долар, виплачений Росії сьогодні за газ, за ​​нафту, кожна одиниця обладнання, доставлена ​​до Росії, автоматично конвертується в кулі, що вбивають українців", – зазначив Тимченко.

Життя під окупацією

Американський телеканал CNN зробив репортаж із журналісткою з тимчасово окупованого Мелітополя Юлією Ольховською, яка побувала у полоні у російських солдатів. Жінка розповіла, що вона не мала сумнівів, що за нею прийдуть.

"Багато активних людей, як волонтери, змінили місце проживання, тому що вдома перебувати дуже небезпечно. Їхні адреси швидко стали відомі окупантам, і вони приходять до тебе додому. Їх розшукують, їх викрадають. Відпускають, як мене, незабаром, після допиту, а деяких викрадають надовго", – розповіла Ольга.

Знищення культури

Німецька Der Spiegel у статті "Нарешті світ побачить, яка Росія насправді" пише про варварства цієї країни та спроби стерти з лиця землі історичну та культурну спадщину України. Російська армія цілеспрямовано бомбардує пам'ятники та пам'ятки. Міністр культури Польщі Петро Глінський попереджає, що це спрямовано на знищення національної спадщини України.

"Російська армія — як ми бачили багато років тому у Грозному, а потім у Сирії — систематично вчиняє військові злочини, це її образ дій. Вся інфраструктура знищується, щоб якнайсильніше вдарити по цивільному населенню. До них відносяться театри, музеї та церкви" , – каже Петро Глінський.

Евакуація дітей-футболістів

Британська газета Daily Mirror розповіла про евакуацію футбольним клубом Шахтар Ріната Ахметова 100 дітей-футболістів разом із сім'ями до Хорватії для продовження навчання та тренування. Спортивний директор футбольного клубу Даріо Срна жорстко висловився про Росію та її президента.

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