Байден приїде в Україну – представник Конгресу США

Візит президента США в Київ є лише питанням часу

Джо Байден та Володимир Зеленський можуть зустрітися в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Візит президента США Джо Байдена в Україну планується, однак відбудеться лише після того, як це стане можливим.

Про таке заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише CNN.

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Розповідаючи про зустріч делегації членів Конгресу США з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 травня, Шифф анонсував поїздку Байдена в Україну.

"Думаю, президентський візит розглядається, питання лише в тому, як скоро це стане можливим", – зазначив Шифф.

За його словами, "це лише питання часу".

Результати візиту делегації США в Київ

Він додав, що зустріч 1 травня була присвячена подальшій допомозі США Україні в умовах нової фази війни, зокрема щодо поставок далекобійної артилерії. Шифф зазначив, що члени делегації цю інформацію передали Байдену.

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"Ми докладно обговорили подальшу фазу війни. Вона переходить від етапу, коли українці влаштовували засідки на російські танки (це були бої ближнього бою), до боїв на відстані з використанням далекобійної артилерії, і це змінює характер того, що потрібно Україні для оборони", – зауважив Шифф.

Відповідаючи на запитання, що думає Зеленський про 33 мільярди доларів, які Байден запросив у своєму додатковому запиті про допомогу Україні до Конгресу, Шифф відповів: "Це його робота сказати, що нічого не достатньо, і, знаєте, ми це розуміємо, ми це поважаємо. Я думаю, що він дуже вдячний за те, що ми робимо".

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