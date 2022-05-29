Битва за Харківщину: стало відомо, яку територію контролюють окупанти

Начальник Харківської ОВА доповів президенту України про поточну ситуацію в регіоні

Окупанти захопили майже третину Харківської області / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже третина Харківської області сьогодні захоплена військами РФ, 5% було звільнено від російських окупантів.

Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов президенту Володимиру Зеленському, повідомляє пресслужба глави держави.

Реклама

Під головуванням Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові. Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію в регіоні / Фото: Офіційний сайт президента України

Синєгубов поінформував, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

Реклама

"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив глава Харківської ОВА.

За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

В Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку супротивник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.