Зеленський показав, яку ціль вразила ракета окупантів на Харківщині

Це – черговий військовий злочин Путіна

Черговий удар по об'єкту української культури / Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 20 травня, Росія посилила ракетний обстріл міст України. На Харківщині у місті Лозова армія Володимира Путіна завдала ракетного удару по будівлі культури, яка нещодавно відкрилася після реконструкції.

Про нову ціль російських окупантів повідомив телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

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Що повідомляється

"Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість" , – так коментується новий військовий злочин армії Росії.

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