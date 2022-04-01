Буча замінована, до травня не можна туди повертатися – секретар міськради

Місто все ще знаходиться під окупантами та мародерами

На розмінування Бучі піде мінімум місяць / Колаж "Сьогодні"

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський повідомив, що цей населений пункт ще знаходиться під окупацією і туди небезпечно повертатися, оскільки і житлові будинки, і навіть тіла загиблих заміновані.

Про це повідомляє телеграм-канал Україна 24.

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"На сьогодні місто Буча залишається небезпечним напрямком. Воно поки що окуповане. Справді, є перевірена інформація від наших Збройних сил, від нашого Головного управління розвідки, що бронетехніку рашистів виведено і значну частину військових сил. Проте залишається велика кількість диверсійних груп, залишаються також російські військові, які переодягнуті у цивільне та фактично продовжують опір, тому на сьогодні повертатися до міста Буча небезпечно", – сказав Тарас Шаправський.

За його словами, така ситуація зберігатиметься якийсь час навіть після звільнення Бучі. Мінімум місяць у влади піде на те, щоб усунути усі ДРГ та розмінувати місто.

"До місяця часу ми прогнозуємо. Оскільки за попередньою інформацією, великі території заміновані. Заміновані житлові будинки, адміністративні будівлі. Замінована покинута військова техніка, заміновані навіть тіла загиблих. Тому велике прохання до всіх, хто залишається в Бучі, – не підходьте до незнайомих предметів, не ходіть лісосмугою, категорично не підходьте до покинутої військової техніки і не чіпайте тіла загиблих", – попросив бучанців Шаправський.

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