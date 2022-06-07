Будьте обережні! Українців попередили про зміну погоди

Прогноз погоди в Україні на 8 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, сильно порадує всіх жителів регіонів. На території нашої країни прогнозують до 30 градусів тепла. Цього дня необхідно взяти з собою на вулицю панаму та обов'язково пляшку води – щоб не отримати сонячного удару. Крім того, можете сміливо ховати теплі речі та діставати літні.
Ось якою буде погода в Україні та Києві завтра, 8 червня.
У Вінницькій області день пройде без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.
У Черкаській області також буде без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +25...+27°С.
У Кіровоградській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +25...+27°С.
У Львівській області без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.
У Волинській області без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.
У Рівненській області без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.
У Харківській області без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +26...+28°С.
У Луганській області без опадів. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +25...+27°С.
У Донецькій області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +25...+27°С.
В Одесі без опадів. Температура повітря вночі +15…+17. Вдень +26...+28 градусів.
У Києві без опадів. Температура повітря вночі +13…+15. Вдень +26...+28 градусів.
Погода в Україні 8 червня буде досить спекотною
Ознаки метеочутливості
У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.
Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.
Також ми розповідали прогноз магнітних бур на червень.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"