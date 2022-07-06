Колишньому "слузі народу" Ковальову оголосили підозру в держзраді (відео)

Депутату загрожує покарання до довічного позбавлення волі

Олексієм Ковальовим зайнялося ДБР / Фото: Колаж: Сьогодні

Народному депутату, ексчлену фракції "Слуга народу" Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Facebook, працівники ДБР у квітні відкрили кримінальне провадження відносно нардепа, який "після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам".

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"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – "уряді Херсонської області". Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості", – йдеться у повідомленні.

Депутату загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Досудове розслідування триває.

Ковальов відкрито перейшов на бік РФ

3 травня Олексія Ковальова виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, оскільки він добровільно залишився в окупованому Херсоні і роздавав інтерв'ю російським пропагандистам.

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8 червня колаборант повідомив у соцмережах про зустріч з першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кірієнком – кремлівським куратором окупованих територій. Ковальов запевнив, що Росія "назавжди" у Херсонській області.

Пізніше стало відомо, що Ковальов увійшов до складу призначеної окупантами "адміністрації" Херсонської області як заступник глави з питань сільського господарства.

22 червня з'явилася інформація, що херсонські партизани ліквідували депутата-зрадника, але вона не отримала підтвердження.