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Колишньому "слузі народу" Ковальову оголосили підозру в держзраді (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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6 липня, 20:41
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Депутату загрожує покарання до довічного позбавлення волі
Олексієм Ковальовим зайнялося ДБР
Олексієм Ковальовим зайнялося ДБР / Фото: Колаж: Сьогодні

Народному депутату, ексчлену фракції "Слуга народу" Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Facebook, працівники ДБР у квітні відкрили кримінальне провадження відносно нардепа, який "після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам".

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"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – "уряді Херсонської області". Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості", – йдеться у повідомленні.

Депутату загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Досудове розслідування триває.

Ковальов відкрито перейшов на бік РФ

3 травня Олексія Ковальова виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, оскільки він добровільно залишився в окупованому Херсоні і роздавав інтерв'ю російським пропагандистам.

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8 червня колаборант повідомив у соцмережах про зустріч з першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кірієнком – кремлівським куратором окупованих територій. Ковальов запевнив, що Росія "назавжди" у Херсонській області.

Пізніше стало відомо, що Ковальов увійшов до складу призначеної окупантами "адміністрації" Херсонської області як заступник глави з питань сільського господарства.

22 червня з'явилася інформація, що херсонські партизани ліквідували депутата-зрадника, але вона не отримала підтвердження.

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Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

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