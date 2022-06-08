Колишній "слуга народу" Ковальов відкрито перейшов на бік РФ: всі подробиці

Зрадник торгує з Кримом та приймає російських солдатів

Ковальов розмістив окупантів у своєму санаторії / Колаж "Сьогодні"

Судячи з повідомлень у соціальних постах, народний депутат України Олексій Ковальов перейшов на бік російських окупантів, які захопили частину Херсонської області, і вже почав співпрацювати з ними. Колаборант повідомив про зустріч з першим заступником глави Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком і запевнив, щоправда, з помилками у тексті, що Росія "назавжди" у Херсонській області.

Прогнали з фракції

Ще 3 травня Олексія Ковальова виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, оскільки він добровільно залишився в окупованому Херсоні і роздавав інтерв'ю російським пропагандистам. Про це повідомила прессекретар провладної партії Юлія Палійчук.

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"Народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України", – наголосила вона.

У заяві партії повідомлялося:

"Поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування з окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради. Адже за повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають чинних та колишніх керівників органів місцевого самоврядування, педагогів, художників, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ. З іншого боку, члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації на підтримку опору України, ризикуючи власним життям та свободою ".

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Тоді ж фракція звернулася до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів та майна згідно з чинним законодавством.

Заява нардепа

Вдень 8 червня Ковальов розмістив заяву, з якої випливає, що він почав співпрацювати з окупантами.

"Вчора був на дуже важливому для мене та й для всіх фермерів у наших краях заході – перший заступник Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Сергій Кирієнко зустрівся з фермерами Херсонської області. По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші запитання та побажання", – порадувався за російський світ Олексій Ковальов на своїй сторінці у фейсбуці та заблокував коментарі.

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Версія

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Олексій Ковальов міг залишитися на окупованій території як партизан.

"Я бачу, що багато з вас в шоці від цього тексту. І я також, допоки не дізнався від СБУ, що Ковальова залишили на Херсонщині для організації партизанського підпілля. Його завдання зібрати всю інформацію про російську армію та всі позиції оккупантів. Тому, друзі, тримаймо кулаки. Нехай у нього все вийде!" – написав Гончаренко у телеграмі.

Реакція правоохоронців

Як повідомили сайту "Сьогодні" джерела у Державному бюро розслідувань, після звернення до них парламентаріїв проти Олексія Ковальова одразу було відкрито справу. Розслідування проводиться з травня місяця, проте без афішування цього факту. Після резонансу, що виник, ДБР випустило офіційне повідомлення про розслідування.

"За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність. Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину пально-мастильні матеріали з окупованого Криму, – йдеться у повідомленні ДБР.

Також встановлено, що зрадник розмістив окупантів у приміщеннях підконтрольного йому санаторію, що у місті Гола Пристань Херсонської області.

Колаборанти