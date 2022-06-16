Чого чекати Україні від спільного візиту Шольца, Макрона і Драґі

Лідери прибудуть у Київ з важливою метою вже сьогодні

Шольц, Макрон та Драгі їдуть в Україну/Фото: REUTERS/Michele Tantussi, REUTERS/Gonzalo Fuentes, REUTERS/Abir Sultan

У Києві чекають на візит трьох лідерів Європейського Союзу — канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі. Візит політиків відбудеться напередодні подання оцінки Єврокомісії того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.

Важлива зустріч

Після вчорашньої зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", на якій Україну потужно підтримали та ухвалили рішення про новий пакет допомоги, в нашу країну їдуть важливі гості — Шольц, Макрон та Драгі. Вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та покажуть потужну демонстрацію західної солідарності з Україною. Візит є досить важливий, оскільки пройде напередодні подання оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо статусу для України.

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Шанси України набути статусу кандидата

За словами посадовців, знайомих із цим питанням, Єврокомісія, ймовірно, оголосить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС. Однак, є вимога — країна повинна провести низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Деякі країни Європейського Союзу розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід означити контрольний список реформ вже перед наступним кроком на шляху до ЄС — офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Що думають у Брюсселі?

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит Шольца, Макрона та Драґі в Україну є необхідним для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде наданий на пізнішому етапі.

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Умови для Шольца

Напередодні візиту в Україну канцлера Німеччини Олафа Шольца український посол Андрій Мельник висунув до нього дві вимоги.

"По-перше, ми хочемо, щоб канцлер недвозначно, без всяких "але" і "якщо" пообіцяв, що Україні буде надано статус кандидата на членство в ЄС, і забезпечив, щоб Європейська Рада наступного тижня прийняла це історичне рішення одноголосно", — сказав Мельник.

Також Україна очікує, що Шольц повинен покласти край коливанням Німеччини в питанні важких озброєнь і надати реальну допомогу як із запасів Бундесверу, так і від військової промисловості.

Мельник закликав уряд ФРН на чолі з Шольцем "скористатися цією історичною можливістю, щоб зіграти провідну роль в Європі та всіма силами зупинити війну з РФ".

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Лідери можуть тиснути на Україну

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що слабо вірить у те, що знайдуться якісь аргументи чи в президента Франції, чи в канцлера Німеччини, чи в прем'єр-міністра Італії, щоб змусити Україну піти на односторонні поступки Росії.

"Ми розуміємо, що заплачена велика ціна вже в протистоянні агресії за нашу перемогу. Я думаю, що, навпаки, потрібно заручитися підтримкою представників країн ЄС, щоб вони підтримували Україну зброєю, політично та дипломатично на шляху до того, що треба зупинити Путіна. Щодо цього має бути консенсус", – сказав Олександр Мусієнко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Макрон назвав два варіанти закінчення війни в Україні. Читайте також про те, що Зеленський хоче, щоб Шольц нарешті визначився з позицією Берліна щодо війни.