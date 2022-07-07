Данілов розкритикував цивільних за "зливи" про контрнаступ ЗСУ (відео)

Секретар РНБО розповів, що під час війни неприпустимо в нашій країні

Олексій Данілов заявив, що цивільні люди не повинні розповідати, коли в України буде контрнаступ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо говорити про ситуацію щодо можливих контрнаступів Збройних сил України – саме щодо військових компонентів, – то це справа військових. Вони мають визначатися, де, коли, як мають проводити ці операції.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Апострофу".

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"Неприпустимі речі"

"Мені дуже шкода, коли починають цивільні люди, навіть якщо вони мають відношення до Верховної Ради, розповідати, коли в нас буде контрнаступ, де в нас буде контрнаступ. Ці речі є неприпустимими. Я думаю, що контррозвідка мала б займатися такими "глашатаями", – сказав він.

На думку Данілова, цивільні люди, які не мають до цього ніякого відношення, не мають жодного права давати коментарі.

"Як тільки наше військо буде готове, і це не залежить лише від Байдена чи від постачання (зброї – ред.), наші військові знають, чим їм треба займатися. Ми їм довіряємо. Ми розуміємо, що на них лежить велика відповідальність по захисту нашої країни. Але тут я хотів би зауважити, що вони не мають бути самотніми. Все наше суспільство має брати участь у військовій відсічі агресору", – розповів секретар РНБО.

Крім цього, Олексій Данілов зазначив, що в деяких регіонах України є цивільне життя, яке "виходить за рамки":

"Я не проти того, щоб були, скажімо, якісь життєві речі, але є речі, які виходять за рамки. Тоді суспільство не розуміє, в якому світі ми живемо, в який час ми живемо. І оці клуби в Києві, в інших містах, де деякі з видатних діячів, що зараз рядяться у вишиванки, відпочивають, і в тому вигляді там, де вони перебувають, – це абсолютно неприпустимі речі".

За його словами, під час війни такі речі є неприпустимими, оскільки існує загроза "заколисання" нашого суспільства – все добре, спокійно, нічого не треба робити.

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"Це абсолютно неприпустимі речі. Ми маємо всі кожного дня допомагати фронту", – сказав Данілов.

Раніше Олексій Данілов заявив, що Росія через брак можливостей вести бої по всій лінії фронту в Україні змінила тактику. Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні.