Десять країн вже розпочали свої розслідування щодо війни в Україні – Венедіктова

Генеральний прокурор відзначила зростання коаліції справедливості

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вже десять країн розпочали свої власні розслідування щодо війни в Україні.

Про це повідомила в Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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Список країн

"Звісно, це наша держава, а також Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Світова юридична коаліція справедливості зростає!" – написала вона.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Нагадаємо, Ірина Венедіктова заявляла, що необхідно створити міжнародну слідчу групу для розслідування злочинів Російської Федерації на території України. За її словами, до групи увійдуть прокурори з 39 країн, які вже порушили справи у зв'язку з війною Росії в Україні.

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