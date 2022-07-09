Дороги з Білоруссю заміновані. Командувач Наєв особисто перевірив (відео)

Рух у напрямку супротивника повністю блокований

Генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив, наскільки міцна оборона кордону з Білоруссю / Колаж "Сьогодні"

Оскільки у Білорусі наростає істерика щодо нашої країни, командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто виїхав до Північної операційної зони, де перевірив роботу щодо посилення нашої оборони. Зокрема, йде мінування в'їздів в Україну з боку ворожого сусіда.

Про це повідомив відділ по зв'язках з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

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Що відомо

"На цей час ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", – запевнив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач повідомив, що зараз відбуваються заходи щодо мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи Державної прикордонної служби України здійснюють заходи щодо зміцнення державного кордону України в усіх небезпечних та загрозливих напрямках.

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"Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника", – наголосив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України.

У білоруських телеграм-каналах з'явилося відео, як українські мінери зміцнюють кордон з недружньою країною в районі прикордонного переходу "Нова Рудня" на білорусько-українському кордоні. Також видно, що автомобільна дорога з Білоруссю перекопана глибокою траншеєю.

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