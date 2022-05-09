Екснардеп Жванія загинув під час обстрілу — Геращенко

Колишній депутат Верховної Ради загинув 9 травня

Жванію вбили у "сірій зоні"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у результаті обстрілу у "сірій зоні" загинув екснардеп Давид Жванія.

Про це Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

Екснардеп загинув сьогодні, 9 травня, від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області.

Артилерійський снаряд влучив у автомобіль Volkswagen, в салоні якого перебували Жванія та інший чоловік – пасажир 1972 року народження. У результаті вибуху Жванія загинув. Пасажир вижив. Тіло Жванії за попередніми даними знаходиться на тимчасово окупованій території України.

За цим фактом СБ України відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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Також відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому".

Що відомо про Жванію

Давид Жванія — український політик та підприємець. Народний депутат Верховної Ради України IV-VII скликань, голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (2012-2014). З лютого по вересень 2005-го – міністр з питань надзвичайних ситуацій України (в уряді Юлії Тимошенко).

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