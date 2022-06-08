Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Федоров: колаборанти масово залишають окуповані міста

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 08:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колаборанти перестали виконувати ті зобов'язання, які давали окупантам
Іван Федоров розповів, яка ситуація з колаборантами
Іван Федоров розповів, яка ситуація з колаборантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Колаборанти на окупованих російськими військами територіях зрозуміли всю суть пропаганди Кремля і почали відсторонюватися від виконання поставлених завдань. Про це в ефірі єдиного телемарафону UAразом розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Всіх колаборантів стає значно менше, бо вони вже розуміють, що російська пропаганда – це справжній фейк і жодних обіцянок не виконується. Вони починають здавати назад і не виконують ті зобов'язання, які брали перед окупантами. Усі вони чітко розуміють, що їм доведеться відповідати за українськими законами, і рано чи пізно, силові структури України їх знайдуть, їх близьких, і вони відповідатимуть перед законом. Тому сьогодні кількість колаборантів значно і значно зменшилася", – повідомив Федоров.

Ситуація з колаборантами

У березні Верховна Рада України ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності. Було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143) та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144) .

Реклама

У Київській області судитимуть зрадника, який видав окупантам командира та учасників загону самооборони Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі.

Крім того, ми повідомляли про те, що депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто, показавши незахищений шлях, розповів Максим Стрельніков.

Реклама

Зазначимо, що громадянам України, які співпрацюють із російськими окупантами, загрожує кримінальна відповідальність до довічного позбавлення волі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:30 7 червня
1
Особовий склад 31360
Особовий склад
2
Танки 1390
Танки
3
ББМ 3416
ББМ
4
Артилерія 694
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 177
Гелікоптери
9
БПЛА 553
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2405
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.19

TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30585.5

Binance Coin (BNB)

290

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.33

Theta (THETA)

1.34

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
1 /2
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти