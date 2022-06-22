Філатов виступив за держрегулювання розміщення ВПО

Міський голова Дніпра розповів про ситуацію в місті та області

Борис Філатов озвучив свою позицію на нараді. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

У Дніпрі пущені в дію спортивні зали, школи та дитячі табори, щоб розмістити внутрішньо переміщених осіб. Допомагає і бізнес, однак є одна важлива проблема.

Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Яка ситуація

Він зазначив, що в місті намагаються, крім обласного центру, людей "розтягнути" по районах:

"Але є одна проблема: ми розуміємо, що в будь-якому разі осінньо-зимовий сезон не за горами. А зараз ті, хто перебуває на якихось турбазах чи таборах, не можуть там перебувати, наприклад, узимку в будиночках, збитих із фанери. Потрібно думати про їхнє опалення тощо. Це реальна проблема".

Борис Філатов заявив, що на нараді озвучував свою позицію – має бути державна програма регулювання внутрішньо переміщених осіб:

"Це зараз ввели у Швейцарії – тобто коли наші біженці приїжджають туди, то не можуть зупинитися за своїм бажанням у Цюріху чи Берні, тобто великих містах. Влада залежно від навантаження вирішує, в який кантон їхати. У нас безумовно вільна країна, ми маємо допомагати всім нашим громадянам, але має бути і якась чітка державна позиція. Якщо так триватиме, то і Дніпро, і Кривий Ріг як найбільші центри Дніпропетровської області просто захлинуться від такої кількості внутрішньо переміщених осіб".

Що відбувається в області

За словами Філатова, станом на 20 червня загалом зареєстрованих переселенців у Дніпропетровській області 268 136 осіб. З них 45 000 – це працездатні чоловіки, 95 000 – працездатні жінки, 66 000 – діти. З них у Дніпрі 112 601 особа.

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"Водночас за останній тиждень Дніпропетровська область вийшла за кількістю внутрішньо переміщених осіб на перше місце в Україні. Якщо до цього Львівська область лідирувала, то сьогодні – Дніпропетровська. Кількість внутрішньо переміщених осіб збільшується щодня – у Дніпрі додаються по 500-600 осіб. Це я говорю про зареєстрованих", – розповів він.

Водночас він зазначив, що реєструються активныше жінки та діти, а не чоловіки. Загалом дуже багато людей не реєструються – приїжджають і чекають або звільнення окупованих територій, або припинення військових дій.

Раніше стало відомо про те, що деяким переселенцям досі не прийшли гроші – заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко розповів, чому затримують виплати. Також наголошувалося, що українським переселенцям у Польщі перестануть виплачувати щоденну допомогу в розмірі 40 злотих (близько 270 гривень) на харчування та проживання.