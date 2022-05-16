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Гайдай назвав три найнебезпечніші напрями в Луганській області

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 травня, 08:54
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Росіяни спробують досягти хоч невеликої перемоги
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія максимально намагатиметься захопити всю Луганську область. Їм це необхідно, щоб можна було хоч щось оголосити своєю перемогою за відсутності інших успіхів. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Він заявив, що з огляду на все, що планувала Росія з самого початку — взяти Київ за три дні, взяти Одесу, Миколаїв, Харків, Суми, — зрештою окупанти нічого взагалі не взяли.

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"Вся політика російської армії, та й Росії загалом – це виправдати хоч якусь невелику перемогу. І потім на тлі цієї перемоги будувати величезну мильну бульбашку, начебто вони так і планували. Риторика ж змінювалася. Спочатку був "Київ за три дні" , потім всі інші міста та області протягом тижня". Але зрештою вони почали відкочуватися до взяття повністю під контроль Донецької та Луганської областей. Потім був "великий котел по Покровську", теж з боку Харкова, Ізюма – загалом такий величезний котел планували. Зараз вони вже говорять про те, що ось аби Луганську область, а далі теж будувати якісь плани", – сказав він.

На думку Гайдая, росіяни кинуть усі сили на такі міста як Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

"Ми бачили цей маразм, який відбувався в Білогорівці (де ВСУ кілька разів знищували понтонні переправи окупантів — ред.). Ми розуміємо, що вони потихеньку обстрілюють всю територію Луганської області і просуваються з боку Попасної, і зібрали величезну кількість сил у Сєвєродонецьку. Є три найнебезпечніші напрями – це Сєверодонецький напрямок, це прорив з боку Попасної, і це прорив з боку Білогорівки. Для того, щоб відрізати повністю трасу Лисичанськ–Бахмут і взяти повністю в оточення всю частину Луганської області", — сказав він.

Бої за міста

Гайдай розповів, що відбувається у населених пунктах області, які росіяни хочуть захопити. За його словами, у Рубіжному вже бої точаться на околиці міста. Понад половину Рубіжного захоплено, але на околиці міста українські військові надійно тримають лінію оборони.

"Щодо Сєвєродонецька, то ті села-сателіти, які знаходяться поруч, Воєводівка, Щедрищеве – бої точаться вже там безпосередньо у цих населених пунктах. Не можна сказати, що вони повністю контролюються російською армією, бо вони туди заходять, наші їх там розстрілюють. Але вони вже частково десь на околиці цих населених пунктів присутні, але ще не на околицях Сєвєродонецька... Від Сєвєродонецька їх відбивають. Сєвєродонецьк досить непогано захищений для того, щоб навіть така величезна армія як російська, але змогла його пройти дуже швидко або взяти за один день або за два", — сказав він.

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