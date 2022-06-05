Гайдай озвучив секретні плани Кремля щодо операції у Сєвєродонецьку

Російська влада поставила своїм військовим, які зараз намагаються захопити Сєверодонецьк, два завдання та окреслила терміни їх виконання

Сергій Гайдай розповів, які терміни поставили окупантам для захоплення Сєвєродонецька / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сєвєродонецьку українські військові відкинули російських окупантів та умовно контролюють половину міста. Про це розповів в ефірі каналу "Дом" голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він зазначив, що армії РФ поставили план: до 10 червня повністю захопити місто або перерізати "Дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут та взяти її під свій контроль. Саме тому багато особового складу, техніки росіяни кинули для виконання поставленого завдання.

Реклама

Гайдай розповів, що росіяни контролювали відсотків 70 Сєвєродонецька, але протягом останніх двох днів наші бійці майстерно відкинули їх і зараз місто умовно поділено на дві частини.

"У нас була важка ситуація. Я про це говорив", – сказав Гайдай і додав, що через величезні втрати серед особового складу окупанти бояться зараз вільно ходити містом.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 5 червня

Реклама

Ситуація у Сєвєродонецьку

У місті відчутних втрат зазнали навіть "кадировці", які зазвичай не воюють на передньому плані. Також армія РФ підтягує "гарматне м'ясо" з мобілізаційного резерву.

Розвідка Великої Британії заявила про те, що найближчими тижнями армія РФ встановить повний контроль над Луганською областю.

Український уряд та військові говорять про битву під Сєвєродонецьком все впевненіше і, мабуть, успішно перешкоджають російським військам у важкій битві за місто.