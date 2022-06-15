Генерал Марченко передбачив долю Кримського мосту після постачання зброї з Заходу

Дмитро Марченко вважає, що ми маємо обрізати "основну кишку" підтягування резервів

Дмитро Марченко висловився про Керченський міст. Фото: колаж "Сьогодні"

Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому щойно обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка.

Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Відповідаючи на запитання, чи буде Керченський міст однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:

"Так, це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження", – заявив він.

Марченко вважає, що ми маємо обрізати "основну кишку" підтягування резервів. Щойно обріжеться "ця кишка", у РФ почнеться паніка.

"І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке", – додав генерал-майор ЗСУ.

До речі, через Керченський міст Росія перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а також на південь України.

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Переживає за Кримський міст: у Соловйова знову панічна атака

Російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. Цього разу причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервує через "хлопки", які останнім часом лунають на території Росії. Пропагандист переживає за долю моста у Криму. Про це він сказав в ефірі свого ток-шоу.

Соловйов ніяк не може заспокоїтись та каже, що "Кримський міст — це Росія". Також він цитує президента України Володимира Зеленського:

"Нагадаю, що Кримський міст – Росія... Ось що говорить Зеленський: "Я знаю, що люди в США хвилюються, що нам потрібна ракета, щоб завдавати ударів по території Росії. Ми не збираємося атакувати Росію. Ми не воюємо на території Росії, ми захищаємо нашу (країну)". Кому вірити? Враховуючи удари по нашій території вже. Кому нам вірити? Очевидно, що Зеленський вважає, що Донецьк – це його. Вважає, що Крим – це його", – бідкається пропагандист в ефірі.

Раніше ми повідомляли, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що знищення Кримського моста, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сьогодні не є можливим.