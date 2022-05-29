Генштаб назвав найбільші втрати РФ за добу та "смертоносний" напрямок

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 30 150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1 338 танків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05
- особового складу – близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1338 (+8) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 631 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 203 (+0) одиниця;
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 207 (+0) одиниць;
- вертольотів – 174 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
- крилатих ракет – 116 (+0);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;
- спеціальна техніка – 48 (+0).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.
Аваков поділився секретною інформацією від крота у Генштабі Росії
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив нові дані про втрати російських військ в Україні. Він повідомив, що вдалося знову одержати внутрішню штабну інформацію Росії 28 травня. Про це Аваков написав у Telegram.
За його даними, безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 33 812 осіб. ПВК – 8903 загиблих.
"Разом 42 715 загиблих", – повідомив Аваков.
Він зазначив, що Генштаб ЗСУ рахує консервативніше і показує цифру 30 000.
"Зазначу, що порівняно з майже місяць тому отриманим ворожим зведенням динаміка смертей серед ПВК сповільнилася – було 7869 втрат на 30 квітня, а на сьогодні 8903. Найімовірніше, різко скоротилася кількість найманців, які беруть участь у боях. Бажаючих все менше. І це добре", – констатував Аваков.
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