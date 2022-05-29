Генштаб назвав найбільші втрати РФ за добу та "смертоносний" напрямок

Армія Росії на війні в Україні втратила понад 30 тисяч солдатів

Українські захисники знищили техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 30 150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1 338 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05

особового складу – близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1338 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 631 (+3) одиниць;

РСЗВ – 203 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 207 (+0) одиниць;

вертольотів – 174 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);

крилатих ракет – 116 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 48 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

Аваков поділився секретною інформацією від крота у Генштабі Росії

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив нові дані про втрати російських військ в Україні. Він повідомив, що вдалося знову одержати внутрішню штабну інформацію Росії 28 травня. Про це Аваков написав у Telegram.

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За його даними, безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 33 812 осіб. ПВК – 8903 загиблих.

"Разом 42 715 загиблих", – повідомив Аваков.

Він зазначив, що Генштаб ЗСУ рахує консервативніше і показує цифру 30 000.

"Зазначу, що порівняно з майже місяць тому отриманим ворожим зведенням динаміка смертей серед ПВК сповільнилася – було 7869 втрат на 30 квітня, а на сьогодні 8903. Найімовірніше, різко скоротилася кількість найманців, які беруть участь у боях. Бажаючих все менше. І це добре", – констатував Аваков.

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