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Генштаб: Окупанти готуються до активізації бойових дій на двох напрямках

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 липня, 07:50
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На фронті зафіксовані обстріли
Підрозділи російських окупантів продовжують зосереджувати свої зусилля.
Підрозділи російських окупантів продовжують зосереджувати свої зусилля. / Фото: Колаж: Сьогодні, Головне управління розвідки Міноборони

Розпочалася 138 доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Армія Росії продовжує обстрілювати позиції Збройних сил України та мирні міста, зокрема з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається

Як зазначається, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не було, хоча ворог обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами, а також здійснював вогневий вплив з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків у районах міста Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.

"На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм у напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили", – йдеться в повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках, а на Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій. Активізувалися штурмова та армійська авіація.

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На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив, однак обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

У Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти здійснюють обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Також завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

Крім цього, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

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"Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад", – вказали в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Здійснили обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.

"В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр", – зазначив Генштаб.

Раніше ми писали, що українські захисники продовжують нищити російських загарбників – минулої доби на півдні ЗСУ ліквідували 38 російських окупантів.

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