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Генштаб: Оккупанты готовятся к активизации боевых действий на двух направлениях

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 июля, 07:50
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На фронте зафиксированы обстрелы
Подразделения российских оккупантов продолжают сосредотачивать свои усилия.
Подразделения российских оккупантов продолжают сосредотачивать свои усилия. / Фото: Коллаж: Сегодня, Главное управление разведки Минобороны

Начались 138 сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Армия России продолжает обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и мирные города, в том числе из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не было, хотя враг обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Карповичи Черниговской области.

На Слобожанском направления подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск. Враг принимает меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами, а также оказывал огненное воздействие из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

"На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили", – говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях, а на Новопавловском направлении враг ведет штурмовые действия для улучшения тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий. Активизировались штурмовая и армейская авиация.

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На Краматорском направлении активных действий противник не проводил, однако обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное.

В Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка. Также нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

Кроме этого, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

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"Очередная враждебная попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад", – указали в Генштабе.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны. Совершили обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котлярево, Посад-Покровское и Прибугское.

"В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировании действий сил и средств Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины. В готовности к ракетным ударам противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", – отметил Генштаб.

Ранее мы писали, что украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков – за минувшие сутки на юге ВСУ ликвидировали 38 русских оккупантов.

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