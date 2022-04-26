Генштаб: Окупанти перегруповуються та готуються до розвитку наступу на Донбас

Угруповання російських окупаційних військ ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основною метою залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей і забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Водночас окупанти продовжують наности ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
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Ситуація по напрямках
- На Слобожанському напрямку ворожі угруповання продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.
- На Ізюмському — противник проводить наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове.
- У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. Поблизу держкордону України у цій області перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.
- На Донецькому — противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.
- На Сєвєродонецькому — перегрупування військ. Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.
- Російські загарбники не припиняють артобстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь".
- На Південнобузькому та Таврійському — ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж.
- На Волинському, Поліському та Сіверському — підрозділи ЗС Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"