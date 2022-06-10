Генштаб розповів про проблеми загарбників із ресурсами та поповненням

Окупанти зазнали величезних втрат внаслідок ведення війни на території України

Загарбникам дедалі важче поповнювати свої підрозділи. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває 107 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових і вести штурмові дії на деяких напрямках.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Як зазначається, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не було. Однак на Харківському напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку держкордону. Так, агресор обстріляв наші підрозділи з метою сковування їх дій, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та створення умов для блокування наших підрозділів. Бої тривають. Противник здійснював обстріли з артилерії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське. На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського", – йдеться в повідомленні.

Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели. Однак були здійснені обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

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Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки та Красногорівки, вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки та Мі-8 – у районі Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ, а на Лиманському - активних бойових дій не вів. Проте окупанти продовжують закріплюватись в районі Святогірська, а також проводять заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Водночас здійснили обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону. Ворог продовжує заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони, а також здійснює заходи маскування. Водночас на Бессарабському напрямку суттєвих змін не було.

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"В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування "Калібр", – вказали в Генштабі.

Також стало відомо про те, що окупантам все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України:

"Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають "в один конец".

Раніше "Сьогодні" писали, що родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив всю роту на війні в Україні, а сам втік додому.