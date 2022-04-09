Генштаб ЗСУ. Армія відбиває атаки ворога на Маріуполь, Рубіжне та Попасну

Росія продовжує обстрілювати українські міста

Українці продовжують успішно знищувати ворожу техніку разом із окупантами всередині / Колаж "Сьогодні"

На 45 добу вторгнення в Україну Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Ворог веде підготовку для активізації своїх наступальних дій на сході України, щоб узяти повністю під контроль Донецьку та Луганську області.

При цьому ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на всій території України. На окремих напрямках ЗСУ тримають оборону та поступово відтісняють ворожі війська до кордону Росії.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На сході

Основні зусилля окупанти зосереджують на захопленні Маріуполя та настання в районі міста Ізюм. "Залишається високої ймовірності залучення супротивником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об'єктах транспортної інфраструктури", – йдеться у звіті.

У Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка.

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Загарбники продовжують наносити авіаудари по населених пунктах Вугледар та Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ у районах Новотошківського, Степового та Мар'їнки.

Інші напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах істотних змін у складі та становищі військ противника не зафіксовано.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів територією Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв'язку. З метою нарощування угруповання військ із Білгородської області до району Шевченківського Харківської області ворог перемістив дві батальйонні тактичні групи противника.

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