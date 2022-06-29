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Генштаб: ЗСУ знешкодили ДРГ окупантів на одному з напрямків у Луганській області (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 червня, 21:33
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Водночас загарбники продовжують обстрілювати ЗСУ та інфраструктуру
Українські воїни змусили ворога відступити з деяких напрямків.
Українські воїни змусили ворога відступити з деяких напрямків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває 126 доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує обстрілювати позиції українських захисників на різноманітних напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Яка ситуація

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках військовими комісаріатами Білорусі в межах навчань проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

На Сіверському напрямку російські загарбники здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Також завдали авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

Водночас на Харківському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

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"На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, на Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут:

"Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій у районі населеного пункту Верхньокам’янка залучив диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли".

У Генштабі повідомили, що на Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, але обстріляв з артилерії район Тетянівки. Водночас на Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки, а також завдали авіаудару неподалік села Відродження. Також ворог намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, але успіху не мав і відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

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"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Крім цього, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків", – заявили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії, а також проводили перегрупування військ.

Водночас стало відомо про те, що на тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. У Генштабі повідомили, що триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі.

Раніше розвідка Великої Британії розповіла, чому Росія вдарила по ТЦ у Кременчуці. Також військовий експерт Олег Жданов підкреслив, що потрібно вести переговори про постачання протиракетної оборони для України.

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Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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