Генштаб: ЗСУ знешкодили ДРГ окупантів на одному з напрямків у Луганській області (відео)

Водночас загарбники продовжують обстрілювати ЗСУ та інфраструктуру

Українські воїни змусили ворога відступити з деяких напрямків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває 126 доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує обстрілювати позиції українських захисників на різноманітних напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Яка ситуація

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках військовими комісаріатами Білорусі в межах навчань проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

На Сіверському напрямку російські загарбники здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Також завдали авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

Водночас на Харківському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

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"На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, на Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут:

"Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій у районі населеного пункту Верхньокам’янка залучив диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли".

У Генштабі повідомили, що на Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, але обстріляв з артилерії район Тетянівки. Водночас на Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки, а також завдали авіаудару неподалік села Відродження. Також ворог намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, але успіху не мав і відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

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"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Крім цього, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків", – заявили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії, а також проводили перегрупування військ.

Водночас стало відомо про те, що на тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. У Генштабі повідомили, що триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі.

Раніше розвідка Великої Британії розповіла, чому Росія вдарила по ТЦ у Кременчуці. Також військовий експерт Олег Жданов підкреслив, що потрібно вести переговори про постачання протиракетної оборони для України.