Генштаб ЗСУ підбив підсумок боїв за добу та розповів про нові частини ворога

Російські окупанти намагаються закріпитися на Криворізькому напрямку

Генштаб обнародував сводку про ситуації на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

На Слобожанському напрямку Харківської області російська армія зосередила всі зусилля на тому, щоб наші захисники не могли просунутися у напрямку державного кордону України. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу на сторінці Facebook .

Армія РФ проводить розвідку підрозділів Сил оборони на північ і північний схід від Харкова.

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На Слобожанському напрямку ворог діє угрупуванням, що складається з окремих підрозділів 6-ї армійської армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.

На Ізюмському напрямі угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськової армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневої поразки українським підрозділам у певному районі.

Звірства російських окупантів

Жителя Маріуполя Дмитра Радченка разом із дружиною та маленькою дитиною насильно вивезли окупанти до РФ. Усього російські військові депортували близько 45 тисяч українців. Чоловік розповів, що людей везли у старих холодних автобусах та майже не годували.

СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта, в якій він зізнається, як вони розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять домашніх улюбленців українців.

Загалом за період повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 158 дітей.

У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися з цивільних.

Вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.