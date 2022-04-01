Міськрада Маріуполя просить визнати дії РФ геноцидом та організувати повну евакуацію

Президента РФ Володимира Путіна закликають визнати військовим злочинцем

Дії РФ в Маріуполі просять визнати геноцидом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріупольська міська рада на позачерговій сесії звернулася до світової спільноти з закликом визнати дії РФ проти мирних жителів міста геноцидом. Також місцева влада просить об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організувати повну евакуацію.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.

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Місцева влада відкинула можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами.

Головні тези звернення:

Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації в Маріуполі – геноцидом українського народу.

Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії Російської Федерації як військові злочини, а президента РФ Володимира Путіна – військовим злочинцем.

Рішуче засуджуємо масову депортацію жителів Маріуполя до росії при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мірного населення з Маріуполя.

Зазначаємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами російської федерації або з колаборантами, які зрадили свою державу та свій народ.

Закликаємо світову спільноту об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації жителів Маріуполя

Наголошуємо, Маріуполь був, є і залишається українським містом.

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