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ГУР з'ясувало, що у Генштабі Росії почалася гризня за владу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 травня, 13:37
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Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету
У Генштабі РФ розпочалася боротьба за владу. Фото: колаж "Сьогодні"
У Генштабі РФ розпочалася боротьба за владу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти відправляють на війну випускників училищ та починають боротьбу за переділ влади. У РФ продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Крім того, проводять активну агітаційну кампанію.

Про це повідомили у ГУР МО України.

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Наразі відсутні ознаки намірів Кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.

Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску "рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України.

Також відомо, що у війні проти України ЗС РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину, що залишилась, прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у разі виникнення інших надзвичайних ситуацій. Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

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Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема, у Генеральному штабі.

"Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", – заявили у розвідці.

Окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів

Військові російської армії починають розуміти, в який глухий кут загнало їх керівництво Кремля. Отже, єдине бажання багатьох із них – залишити місце бойових дій якнайшвидше і будь-яким способом. До того ж російські військові скаржаться на командирів, які бояться воювати. Про це вкотре свідчить перехоплення телефонної розмови, опублікованої ГУР Міноборони.

Військовослужбовець РФ, що перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що легкоранені, про яких писали в групі у соцмережах, насправді 200-ті (убиті). І каже, що він вибиратиметься з війни все одно як.

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Жінка попереджає, що у разі написання відмови його одразу віддадуть під суд. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші.

"Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять... Нас уже майже немає. Можливо, 50 осіб із 800. Потрібно вибиратися звідси. Тому що тут лише один вихід – або 200-й, або 300-й".

У Міноборони нагадали окупантам, що найкращий спосіб для військової окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.

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