Хакери розсилають листи з вірусами під виглядом указу президента

Кіберзловмисники розсилають листи, після відкриття яких комп'ютери вражає шкідлива програма Meterpreter.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Деталі
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на державні органи України. Цього разу вона здійснюється за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки", — йдеться в повідомленні.
Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.
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Активність фахівці асоціюють із хакерами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України. Зокрема, розповсюджували небезпечні електронні листи з темою щодо маріупольської Азовсталі.
Окупанти розсилають комп'ютерний вірус від імені СБУ
Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, невдалі, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.
Служба Безпеки України попередила, що окупанти почали розсилати комп'ютерні віруси в повідомленнях, які нібито походять від СБУ. При цьому вони використовують для листування найпопулярніші месенджери.
У повідомленнях, які нібито розсилаються СБУ, просять завантажити файл із якоюсь інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді це є вірусна програма.
"Основні цілі ворога – насамперед держслужбовці, за телефонами яких, на думку окупантів, можна зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитись до будь-яких подібних повідомлень. Адже жодних подібних розсилок СБУ не робить!", – повідомляє СБУ.
Інструкція:
- не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб;
- відразу видаляйте таке листування;
- дотримуйтесь правил безпечної поведінки в Інтернеті. Деталі – на сайті СБУ.
- довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."