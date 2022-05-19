Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Винищувачі, куплені чоловіком Камалії, викликали скандал за участю нардепів та волонтерів

"Срачі" прилетіли
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 20:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мільярдера Захура активно тролять у соцмережах українські експерти. Але, може, даремно? Давайте заглянемо на ринок зброї та пориємось у літаках.
За словами Камалії, в Україну прилетіли два винищувачі від її чоловіка. А до родини Захур прилетіли "срачі".
За словами Камалії, в Україну прилетіли два винищувачі від її чоловіка. А до родини Захур прилетіли "срачі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Все почалося з одкровень співачки Камалії. Вона в ефірі "Ранку з Україною" зізналася, що її чоловік Захур разом із друзями з Пакистану купив для України винищувачі:

Захур дав мені зелене світло це розповісти. Тому що вони ці питання приховували. Два літаки-винищувачі вони дали та допомагають Україні, але не розголошують.

Звісно, цю новину підхопили багато українських ЗМІ, подякувавши сім'ї Захур за допомогу. Але недовго лунали дифірамби...

Реклама

Тролінг-атака у соцмережах

Схоже, історія з двома літаками від Захура вже почала перетворюватися на мем. У соцмережах тролять мільярдера всі, кому не ліньки (та й ті, кому ліньки, теж): депутати, волонтери, журналісти... Ось кілька "дотепних" постів:

Нардеп Арьєв, волонтер Бірюков, журналіст Литовченко, експерт Кошман тролять Захура за піар з літаками.
Нардеп Арьєв, волонтер Бірюков, журналіст Литовченко, експерт Кошман тролять Захура за піар з літаками. / Фото: Колаж: Сьогодні

Як стає зрозуміло з контексту, більшість людей просто не вірять у реальність такої угоди та вважають слова Камалії піаром.

Реклама

Звичайні користувачі-українці пояснюють свою недовіру тим, що навіть Польща не змогла передати нам літаки, а тут приватна особа "все порішала".

Що ефективніше – держмашина чи приватний капітал

Як виявилося, через бюрократію державних машин якраз приватно легше купити зброю. Особливо військові літаки для України.

Справа в тому, що левова частка винищувачів на міжнародному ринку – це російські Су та МіГі. І РФ старанно пильнує, аби компанії-посередники не надумали продавати їх українській державі. Ті, хто порушить, наступного разу не отримають "ласий шматок" на перепродаж.

Реклама

Саме тому ще в середині квітня льотчики легендарної ескадрильї "Привиди Києва" (назва не офіційна, народна) записали відеозвернення до найбагатших людей планети, які підтримують Україну, із закликом: Buy me a fighter jet (Купи мені бойовий літак).

І вже цей нюанс непрозоро натякає, що купити винищувачі в приватному порядку цілком реально.

Скільки винищувачі коштують нині

Як розповів експерт з купівлі-продажу зброї, який попросив не називати його, вільних бойових літаків на світовому ринку зараз не так багато, але вони є.

І якщо є в кишені не лише пачка цигарок, а й щонайменше $10-15 млн, купити винищувач можна. І варіантів тут два:

  • Чистий (згідно з міжнародним законодавством)

Цей спосіб складний через бюрократію. І тут офіційно умовному олігарху навряд чи продадуть винищувач. Але якщо зайти через державні інституції із грошима мільярдера – шанси є. Особливо якщо це дружня нам країна, яка не боїться "санкцій" РФ.

  • Брудний (контрабанда)

Компанії, які торгують зброєю, без проблем продадуть літак, були б гроші.

Причому американські F-35, які можуть коштувати до $100 млн, продадуть і Україні.

F-35 – американський винищувач, один із найдорожчих у світі.
F-35 – американський винищувач, один із найдорожчих у світі. / Фото: Українська Вікіпедія/FB

А от російські "Сушки" та "МіГі" ($10-40 млн, залежно від моделі та комплектації) не ризикнуть продавати через офіційні шляхи з зазначеної вище причини – страх перед Росією.

Винищувач МіГ-29 є на озброєнні України. І такий літак можна купити за $10 млн.
Винищувач МіГ-29 є на озброєнні України. І такий літак можна купити за $10 млн.

Приватній особі – без проблем. І все оформлять набагато швидше. А якщо мільйонер все заздалегідь узгодив із держструктурами, то літаки безперешкодно пройдуть усі контролі.

Які літаки купив Захур Україні

На думку нашого експерта, пакистанець хоч і мільярдер, але навряд чи взяв для України американські "ефки". І справа не лише у ціні ($50-100 млн).

Наші пілоти (до речі, одні з найкращих у світі) ідеально знають Су та МіГі. Та й зв'язки з пакистанським бізнесом мають саме ті посередники, які продають радянсько-російські винищувачі.

Так що чоловік Камалії після цієї операції збіднів максимум на $30-40 млн.

P.S.

Хто б що не говорив і як не жартував, але якщо ці літаки захищають українське небо, ДЯКУЄМО!

Впевнені, наші льотчики візьмуть росіян... Захур! І об землю!

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Більше новин
Хроніка обстрілів
Деталі
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Деталі евакуації
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 19 травня
1
Особовий склад 28500
Особовий склад
2
Літаки 203
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артилерія 595
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2157
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30150.23

Binance Coin (BNB)

305.6

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.32

Theta (THETA)

1.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.75

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти