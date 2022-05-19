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Истребители, купленные мужем Камалии, вызвали скандал с участием нардепов и волонтеров

"Срачи" прилетели
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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19 мая, 20:15
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Миллиардера Захура активно троллят в соцсетях украинские эксперты. Но, может, зря? Давайте заглянем на рынок оружия и пороемся в самолетах.
По словам Камалии, в Украину прилетели два истребителя от ее мужа. А в семью Захур прилетели "срачи".
По словам Камалии, в Украину прилетели два истребителя от ее мужа. А в семью Захур прилетели "срачи". / Фото: Коллаж: Сегодня

Все началось с откровений певицы Камалиив эфире "Ранку з Україною". Она призналась, что ее муж Захур вместе с друзьями из Пакистана купил для Украины два истребителя:

Захур дал мне зеленый свет это рассказать. Потому что они эти вопросы скрывали. Два самолета-истребителя они дали и помогают Украине, но не разглашают.

Естественно, эту новость подхватили многие украинские СМИ, поблагодарив семью Захур за помощь. Но недолго пелись дифирамбы…

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Троллинг-атака в соцсетях

Похоже, история с двумя самолетами от Захура уже начала превращаться в мем. В соцсетях троллят миллиардера все, кому не лень (да и те, кому лень, тоже): депутаты, волонтеры, журналисты… Вот только несколько "дотепных" постов:

Нардеп Арьев, волонтер Бирюков, журналист Литовченко, эксперт Кошман троллят Захура за пиар с самолетами.
Нардеп Арьев, волонтер Бирюков, журналист Литовченко, эксперт Кошман троллят Захура за пиар с самолетами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Как становится понятно из контекста, большинство людей попросту не верят в реальность такой сделки и считают слова Камалии пиаром.

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Обычные юзеры-украинцы объясняют свое недоверие тем, что недавно Польша не смогла передать нам самолеты, а тут частное лицо "все порешало".

Что эффективней – госмашина или частный капитал

Как оказалось, из-за бюрократии государственных машин как раз в частном порядке легче купить оружие. Особенно военные самолеты для Украины.

Дело в том, что львиная доля истребителей на международном рынке – это российские Су и МиГи. И РФ тщательно бдит, чтобы компании-посредники не вздумали продавать их украинскому государству. Те, кто нарушит, просто в следующий раз не получат "лакомый кусок" на перепродажу.

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Именно поэтому еще в середине апреля летчики легендарной эскадрильи "Призраки Киева" (название не официальное, народное) записали видеообращение к самым богатым людям планеты, которые поддерживают Украину, с призывом: Buy me a fighter jet (Купи мне боевой самолет).

И уже этот нюанс непрозрачно намекает, что купить истребители в частном порядке вполне реально.

Почем истребители нынче

Как рассказал нам эксперт по купле-продаже оружия, попросивший не называть его, свободных боевых самолетов на мировом рынке сейчас не так много, но они имеются.

И если есть в кармане не только пачка сигарет, но и минимум $10-15 млн, купить истребитель можно. И вариантов тут два:

  • Чистый (согласно международному законодательству)

Этот способ сложен из-за бюрократии. И тут официально условному олигарху вряд ли продадут истребитель. Но если зайти через государственные институции с деньгами миллиардера – шансы есть. Особенно, если это дружественная нам страна, которая не боится "санкций" РФ.

  • Грязный (контрабанда)

Компании, торгующие оружием, без проблем толкнут самолет, были бы деньги.

Причем американские F-35, которые могут стоить до $100 млн, продадут и Украине.

F-35 – американский истребитель, один из самых дорогих в мире.
F-35 – американский истребитель, один из самых дорогих в мире. / Фото: Украинская Википедия/FB

А вот российские "Сушки" и "МиГи" ($10-40 млн, в зависимости от модели и комплектации) не рискнут продавать через официальные пути по указанной выше причине – боязнь России.

Истребителm МиГ-29 есть на вооружении Украины. И такой самолет можно купить за $10 млн.
Истребителm МиГ-29 есть на вооружении Украины. И такой самолет можно купить за $10 млн. / Фото: Минобороны Украины

Частному же лицу – без проблем. И все оформят намного быстрее. А если миллионер все заранее согласовал с госструктурами, то самолеты беспрепятственно пройдут все контроли.

Какие самолеты купил Захур Украине

По мнению нашего эксперта, пакистанец хоть и миллиардер, но вряд ли он взял для Украины американские "эфки". И дело не только в цене ($50-100 млн).

Наши пилоты (кстати, одни из лучших в мире) идеально знают Су и МиГи. Да и связи у пакистанского бизнеса есть именно с теми посредниками, которые продают советско-российские истребители.

Так что муж Камалии после этой сделки обеднел максимум на $30-40 млн.

P.S.

Кто бы что ни говорил и как ни шутил, но если эти самолеты защищают украинское небо, СПАСИБО!

Уверены, наши летчики возьмут россиян… Захур! И об землю!

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