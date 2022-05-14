Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Підсумок саміту G7: на що чекати Росії і що отримає Україна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 травня, 17:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Китай попередили про наслідки дружби з Кремлем
Саміт під головуванням Анналени Бербок пройшов із ключовим питанням, як зупинити Путіна / Фото Getty Images/ Reuters / Колаж "Сьогодні"
Саміт під головуванням Анналени Бербок пройшов із ключовим питанням, як зупинити Путіна / Фото Getty Images/ Reuters / Колаж "Сьогодні"

За підсумками триденного саміту глав МЗС країн-членів G7, у якому взяли участь міністри закордонних справ України та Молдови, Росія знову отримала сигнал, що на її шантажі ніхто не збирається реагувати. На адресу Москви прозвучало засудження її дій щодо сусідів та попередження про нові санкції, на адресу Києва – запевнення у подальших поставках необхідної для перемоги зброї.

Засудження Росії

У підсумковій заяві за результатами саміту, що завершився на півночі Німеччини, сказано, що країни G7 ніколи не визнають за Росією захоплені нею території.

Реклама

"Ми ніколи не визнаємо кордонів, які Росія намагається перекроїти за допомогою військової агресії, і продовжуватиме нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим. Ми відкидає будь-яке поняття сфер впливу та будь-яке застосування сили, яке не відповідає міжнародному праву" , – йдеться у спільній заяві, ухваленій міністрами закордонних справ G7, передає американський телеканал CNN .

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі висловлює свою підтримку Україні в особі нашого глави МЗС Дмитра Кулеби / Фото Reuters
Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі висловлює свою підтримку Україні в особі нашого глави МЗС Дмитра Кулеби / Фото Reuters

Допомога Україні

Україна отримала всебічну підтримку та запевнення у продовженні постачання зброї, щоб допомогти відбити російське вторгнення.

Реклама

"Ми підтверджуємо нашу рішучість і надалі посилювати економічний та політичний тиск на Росію, продовжуючи діяти згуртовано", – йдеться у підсумковому документі.

Китай

Представники влади найбагатших країн у світі (США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та ЄС) також закликали Китай не допомагати Росії у її агресивній війні проти України.

У зверненні до Пекіна його просять:

  • не підривати санкції, запроваджені проти Росії за її напад на суверенітет та територіальну цілісність України;
  • не виправдовувати дії Росії в Україні;
  • утриматися від маніпулювання інформацією, дезінформації та інших засобів для легітимації агресивної війни Росії проти України.

Санкції

Глави МЗС пообіцяли розширити санкції проти Росії та поширити їх на сектори, від яких залежить Росія. Щоправда, подробиці нових заходів поки що не повідомляються.

Реклама

Молдова та Білорусь

Міністри закордонних справ G7 підкреслили свою підтримку стабільності, суверенітету та територіальної цілісності Молдови. Обговорювалась можливість відкриття Росією нового фронту у Східній Європі через контрольоване Москвою Придністров'я .

Окремий заклик отримала Білорусь, територія якої стала плацдармом для армії Росії для нападу на Україну. Глави МЗС провідних країн світу закликали Білорусь "припинити допускати агресію Росії" та "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

Розширення НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, незважаючи на критику з боку президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

"Кожна країна вільна у прийнятті рішення про своє членство в альянсі. Це також стосується Швеції та Фінляндії. Не НАТО підштовхнуло Швецію та Фінляндію до вступу, а дії президента Росії підштовхнули їх, бо вони хочуть і надалі жити у світі зі своїми сусідами", — сказала Бербок на завершальній пресконференції за підсумками зустрічі у Німеччині.

Обстановка

  • Прогнозовано, у Москві чхати хотіли на будь-які резолюції від західних країн. Там зараз зайняті розкручуванням наративів , що у зв'язку зі вступом до НАТО Фінляндія та Швеція відмовляються від свого... без'ядерного статусу.
  • Якщо говорити про санкції, то поки що ЄС не ввів шостий пакет з ембарго на російську нафту. Деякі європейські країни не хочуть запроваджувати ембарго на російську нафту в рамках 6-го пакету санкцій ЄС, бо там зберігається прокремлівське лобі.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 травня провів телефонну розмову з Путіним, яка стала перша розмова лідерів двох країн від початку російського вторгнення в Україну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27200
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 163
Гелікоптери
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артилерія 551
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2059
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Важко поранений, продовжував бій… Лещишин Богдан - підполковник 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Боронив Київ, ефективно командуючи бронегрупою бригади у боях під Гостомелем та Вишгородом. Дістав осколкове поранення стегна, акубаротравму, але відмовився від евакуації та продовжував керувати підрозділом буквально до останньої краплі крові… Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28808.52

Binance Coin (BNB)

273.68

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

64.89

Theta (THETA)

1.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти