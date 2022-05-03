Через обстріл окупантами заводу в Авдіївці загинули щонайменше 10 людей

Інформація про кількість жертв уточнюється, тому їх може бути ще більше

Військові РФ обстріляли завод / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше 15 людей, а ще 10 загинули від обстрілу.

Про це повідомив Кириленко у Facebook.

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"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених – такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися, і кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили – робітники саме завершили зміну і на зупинці чекали автобуса, який мав їх розвозити з заводу додому. Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти!" – написав Кириленко.

Що відомо про Авдіївський коксохімічний завод

Авдіївський коксохімічний завод – це найбільше коксохімічне підприємство у Європі.

На заводі працюють майже 4 тисячі людей.

Основна продукція, яку випускає завод – це доменний кокс, який використовується у металургії. Усього випускає 31 вид продукції.

Наразі завод обстрілюють російські військові.

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